Kylie Jenner, ABD başkanlık seçimi öncesi takipçilerini oy vermeye yönlendirdi; seçmen kayıt sitesine ziyaretçi akın etti

Reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi Kylie Jenner, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek genel seçim öncesi Instagram takipçilerini oy vermeye çağıran bir paylaşım yaptı. Jenner'ın paylaşımında takipçilerini yönlendirdiği seçmen kayıt sitesi, Jenner'dan sonra sitenin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Kylie Jenner, 196 milyon takipçili Instagram hesabından ABD vatandaşlarını oy vermek için kayıt olmaya çağırdı. Kendi fotoğrafının altına "Ama oy vermeye kaydoldunuz değil mi? Linke tıklayın ve oy için planlamayı birlikte yapalım" yazan Jenner, bir seçmen kaydı sitesinin linkini verdi.

Jenner'ın linkini verdiği Vote.org sitesinin sözcüsü, The Hill'e yaptığı açıklamada, Jenner paylaşım yaptıktan sonra sitedeki ziyaretçi sayısının yüzde 1500 arttığını söyledi. Aynı zamanda siteyi kullananların da bir önceki güne oranla yüzde 80 arttığını belirtti.

TMZ, sitenin ziyaretçi sayısının dün 2 bin 900'den 48 bine çıktığını aktardı.

Jenner, 3 Kasım'da hangi adayı desteklediğini açıklamadı, seçmenleri oy vermeye çağırdı.