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Spor

Kylian Mbappe, Real Madrid'le anlaştı; rekor imza parası alacak!

Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon euro ödeyecek

Kylian Mbappe, bu sezon 34 maçta 25 gol kaydederken, 19 da asiste imza attı.

16 Mayıs 2022 12:10

Real Madrid, PSG ile anlaşması sona eren Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme üzerine anlaştı.

Ligue 1 ödül töreninde yılın oyuncusu seçilen ve açıklamalarda bulunan Mbappe, kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söylemişti.

PSG ile şampiyonluğa ulaşan Kylian Mbappe, ligde bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi. Mbappe aynı zamanda bu ödülü üst üste 3. kez kazanmayı da başardı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'ya göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile anlaşmaya vardı.

Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon euro ödeyecek. Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon euro ödeyecek.

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