Kylian Mbappe, Real Madrid'e hiç olmadığı kadar yakın!

Paris Saint-Germain ile bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katma çabasında olan Real Madrid'in, bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Real Madrid, bu yazın en önemli transferlerinden birine imza atmak için geri sayıma geçti.

Marca'nın verdiği habere göre Kylian Mbappe, PSG'nin tüm tekliflerine kamuoyu baskısına ve vaatlere rağmen geri adım atmadı ve artık Real Madrid'e hiç olmadığı kadar yakın durumda.

RMC Sport'un haberine göre PSG, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi.

Önceki günlerde de AS'ta çıkan haberde, Mbappe'nin 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin Florentino Perez tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade edilirken, Mbappe'nin kendisini sağlam tutması halinde bu yaz değilse de gelecek yaz mutlaka Real Madrid'e gideceği de dile getirilmişti.