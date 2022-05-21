Kylian Mbappe, PSG'de kaldı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.

PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.

Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euroluk da bir imza ücreti ödenecek.