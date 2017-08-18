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Spor

Kylian Mbappe, Monaco'nun gelecek maç kadrosunda yok

18 yaşındaki futbolcuyla Real Madrid, PSG ve Manchester City yakından ilgileniyor

18 Ağustos 2017 17:01

Futbol dünyasında geleceği en çok merak edilen oyuncuların başında gelen isimlerden Kylian Mbappe kulübü Monaco'nun Metz ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. 

Fransız L'Equipe gazetesi geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain'e transfer olacağı haberini vermişti. Ancak transfer hala gerçekleşmedi. Mbappe ile Real Madrid ve Manchester City de yakından ilgileniyor. 

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, yıldız oyuncusunu Metz ile oynanacak maçın kadrosuna almadı. Jardim bu durumun bir ceza olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. 

Mbappe'nin kafasının çok karışık olduğunu vurgulayan Jardim; "Biz asla oyuncularımızı cezalandırmayız. Mbappe'ye de ceza vermedik. Aksine onu korumaya çalışıyoruz. Kylian'ın kafası çok karışık. Henüz 18 yaşındaki bir oyuncu için de bu çok normal. Siz gazeteciler bile yarın biri maaşınızın 15 katını teklif etse haber yazmakta zorlanırsınız" dedi.

Monaco, Mbappe'den verimli şekilde yararlanamamasına karşın Fransa Ligi'nde yeni sezona çok iyi girdi. Özellikle Radamel Falcao sergilediği performansla bu sezona da damga vuracağının sinyallerini veriyor.

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