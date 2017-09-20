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Spor

Kylian Mbappe: Çocukken berberden 'Zidane' tıraşı istedim, beni deli sanmıştı

Pele'ye benzetilen genç yıldız, PSG formasıyla 5 maçta 2 gol attı

20 Eylül 2017 14:53

18 yaşında olmasına rağmen Monaco’dan PSG’ye 180 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle transfer olan Kylian Mbappe, Fransız futbol efsanelerinden Zinedine Zidane’a olan hayranlığını, “Berberde Zidane gibi tepesi açık tıraş olmak istemişim, berber deli sanmıştı” sözleriyle anlattı.

Fransız basınına konuşan genç yıldız, “Zidane’a o kadar hayrandım ki, kellik nedir bilmiyorken berberde Zidane gibi tepesi açık tıraş olmak istemiştim, berber deli sanmıştı” diye konuştu.

Futbol otoriteleri tarafından ‘Yeni Pele’ olarak lanse edilen genç yıldız, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 2 gole imza attı.

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