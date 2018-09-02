KYK'dan çalışan öğrenciyi sevindirecek düzenleme

KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle artık bir işte çalışmak zorunda olan öğrencilerin kredileri kesilmeyecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle artık bir işte çalışmak zorunda olan öğrencilerin kredileri kesilmeyecek. Resmi Gazetete’de yayımlanan değişikliğe göre, “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği”nin, “ Kredi alan öğrencilerden, en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir” maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde ile öğrenim kredisi alan öğrencilerden en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri artık kesilmeyecek. Kurumdan burs alan öğrencilerden, “Kurum Yönetim Kurulu’’ tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısız olanlara, bursun kesildiği tarihten itibaren öğrenim kredisi verilecek. Ancak, öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler bu durumu bir dilekçe ile kuruma bildirebilecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ( KYK ) bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredialanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

Başvurular bugün

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2018-2019 öğretim yılı için yurt başvurularını bugün almaya başlayacak. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili bilgilere kurumun internet adresi “yurtkur.gsb.gov.tr”den ulaşabilecek. Başvurular, e-devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek.