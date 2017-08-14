KYK yurt başvurusu başladı

KYK yurt başvurusu, e-Devlet üzerinden 14 Ağustos 2017 tarihinde başladı. KYK'ya dair başvuru internet üzerinden yapılırken, kurum başvuruların nasıl yapılacağını kılavuz üzerinden gösterdi. Başvuru işlemleri yaparken kurum başvuru tarihinin son gününü ve saatini açıkladı. Kimlerin başvuracağını açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yuraşvurularını 14 Ağustos'ta bugün başladığını açıkladı. Öğrenciler başvuruları e-Devlet üzerinden yapacak. Kurum kimlerin başvuru yapacağını kendi sitesinden açıkladı. Buna göre;

ÖSYM ile ilk defa bu yıl bir ön lisans veya lisans programına yerleşen öğrencilerimiz (KKTC’de öğrenim görecekler dâhil).

Hâlihazırda bir ön-lisans veya lisans programına kayıtlı olarak öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz (Kayıt tarihi 30.06.2017 öncesi olan ön-lisans veya lisans öğrencileri, KKTC’de öğrenim görenler dâhil) müracaatta bulunabileceklerdir.

Başvurular 20 Ağustos 2017 tarihinde saat 23:59’ta sona erecek.

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