KYK yurdunda kalan 50’ye yakın öğrenci zehirlendi iddiası

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı (KYK) Aksaray’daki Mahperi Hatun Kız Yurdu’nda kalan 50’ye yakın öğrencinin zehirlendiği iddia edildi. Dün sabah saatlerinde çok sayıda ambulansın öğrenci yurduna giriş yaptığı belirtilirken öğrencilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

BirGün'ün haberine göre KYK tarafından yapılan açıklamada ise öğrencilerin zehirlenmediği öne sürülerek hastaneye kaldırılan öğrencilerin ise yurt müdürlüğünün bilgisi dahilinde olduğu belirtildi. Açıklamada “Yapılan araştırmada yurt müdürlüğümüzce bir zehirlenme olayına rastlanılmamıştır” denildi.

Açıklamanın devamında ise “Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin durumları yurt idaresinin bilgisi dahilindedir. Kurumumuz yemekhane ve kantinleri rutin olarak Yurt, İl ve Genel Müdürlüğümüzce denetlenmekte, öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için tüm şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

AKP’li Aksaray Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Konuyu ilgili kurum İl Tarım Müdürlüğüne ilettik. Konunun takipçisi olacağız. En kısa sürede gerekli çalışmalar ilgili kurum tarafından yapılacaktır” denildi.