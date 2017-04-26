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KYK yurdunda Atatürk'ün fotoğrafı kaldırılıp Erdoğan'ın ve 2. Abdülhamit'in fotoğrafları asıldı

KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, Atatürk'ün fotoğrafının 'yıprandığı' gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi

26 Nisan 2017 21:58

Bilecik'te KYK'ya bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta düzenlenen 'Türk büyükleri' köşesinde Atatürk fotoğrafı kaldırılıp yerine Tayyip Erdoğan'ın ve 2. Abdülhamid'in fotoğrafları asıldı. 

Başlayan tartışma üzerine açıklama yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, Atatürk'ün fotoğrafının 'yıprandığı' gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi.

Atatürk için ayrı bir köşe yapıldığını söyleyen Şen, "Bizim nazarımızda Atatürk'ün yeri çok daha farklıdır. Yani eğer öyle bir köşe yapılacaksa orada bir fotoğraftan ziyade ona has bir köşenin olması daha uygundur." diyerek düzenlemeyi savundu. 

Söz konusu köşede ayrıca "Biz ancak rükuda eğiliriz" sözlerinin yer aldığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait bir fotoğraf da yer aldı. 

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