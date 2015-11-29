KYK yurdunda 40 öğrenci zehirlendi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 40 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olan kişilerin kantinde satılan sudan zehirlendiği tahmin ediliyor.

soL’un haberine göre Denizli’nin Honaz İlçesi’ndeki, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu’nun çeşitli bölümlerinde okuyan Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurdunda kalan bir grup öğrencide, dün gece mide bulantısı, baş dönmesi görüldü. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda ambulans gönderildi. Zehirlenme belirtisi gösteren öğrenciler, Honaz Devlet Hastanesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çoğunluğu kız olmak üzere yaklaşık 40 öğrenci, hastanelerde tedaviye alındı.

15 kişi dün başvurmuş

Dün de yaklaşık 15 öğrencinin Honaz Devlet Hastanesi’ne zehirlenme şikayetiyle başvurduğu öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin hepsinin yurt kantininde alıp içtikleri sudan zehirlendikleri sanılıyor. Polis soruşturma başlatırken, öğrencilerin içtiği sudan incelenmek üzere örnek alındı.