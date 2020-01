KYK yurduna verilen 'Said Nursi' adının iptali istendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ISPARTA\'da, İl Özel İdaresi\'nin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile imzaladığı protokolle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine inşa edilen erkek öğrenci yurduna verilen \'Bediüzzaman Said Nursi\' adının iptali istendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na iptal için başvuruda bulunuldu.

Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şubesi, SDÜ Doğu Kampüsü\'ne yapılan öğrenci yurdu binasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na başvuruda bulundu. Başvuruda, Isparta İl Özel İdaresi\'nin kat karşılığı Isparta Yatırım A.Ş.\'ye yaptırdığı 5 bin kişilik yükseköğrenim yurdu yerleşkesindeki 2 bin 600 kişilik erkek yurduna, inşaatın tamamlanmasının ardından Bediüzzaman Said Nursi adının verildiği belirtildi.

Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek tarafından yapılan başvuruda, isim verme işleminin Anayasa\'nın 2, 10, 24 ve 174\'üncü maddelerine aykırı olduğu kaydedildi. \'Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işleyen kişilerin adları kamu kurum ve kuruluşlarına verilemez\' maddesini hatırlatan Özyürek, şöyle devam etti:

“Bölücülüğü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve aydınlanma düşmanlığı tescilli olan Said Nursi\'nin adının bir erkek öğrenci yurduna verilmesi kabul edilemez. FETÖ örgütü lideri Fetullah Gülen\'in düşünsel olarak beslendiği ana kaynak Said Nursi\'dir.\"

İPTAL EDİLMEZSE İDARİ MAHKEME

SDÜ yerleşkesine yapılan erkek öğrenci yurduna \'Bediüzzaman Said Nursi\' adının verilmesinin özgürlük, hak ya da hürriyet olarak da değerlendirilemeyeceğini belirten Özyürek başvuru dilekçesini şöyle sürdürdü:

“Çünkü Anayasamız \'Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz\' demektedir. Bediüzzaman Said Nursi adının bakanlığınıza bağlı KYK Isparta erkek öğrenci yurduna verilme işleminin iptalini, iptal edilmediği durumda Anayasal haklarımızı kullanarak yargı yoluna başvuracağımızın bilinmesini ve gereğini arz ederiz.\"

Bakanlığın, başvuruya 60 gün içinde yanıt vermesi gerektiğine dikkat çeken Özyürek, iptal talebi yerine getirilmezse Isparta İdare Mahkemesi\'nde, ismin iptaline yönelik dava açacağını söyledi.

TABELA DAHA ASILMADI

Öte yandan inşaatı tamamlandıktan sonra bu yıl açılışı yapılan ve öğrenci kabul edilen yurtta henüz tabelalar, asılmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'nun resmi internet sitesindeki \'Yurt İletişim Bilgileri\' bölümünde, Isparta\'daki yurtlar arasında Bediüzzaman Said Nursi Öğrenci Yurdu da yer aldı. Yeni yurdun tabelalarının, yapım aşamasında olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI