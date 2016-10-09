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KYK müdürü: Bu yurtlara gelirinize göre geldiniz, bana ahkam kesmeyin!

"Herkesin gelir durumu minimizeydi”

09 Ekim 2016 20:28

Antalya KYK Şube Müdürü Süleyman Dinç, “Bu yurda girerken, gelir durumunuza göre geldiniz. Burada bana ahkam kesmeyin. Klima, odam şudur budur, demeyin. Herkesin gelir durumu minimizeydi” dedi.

KYK'ye bağlı Antalya'daki Elmalılı Hamdi Yazır Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, yeni yapılan Muratpaşa Yurdu'na nakledildi. Yurda gelen öğrenciler, güvenlik önleminin alınmadığı, bazı kapı kilitlerinin olmadığı inşaat halindeki odalarda kalmak istemedi. Öğrenciler, kötü durumu anlatmak için yurt önünde toplandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Dinç, yurda 580 yeni öğrenci alındığını belirterek, şöyle dedi:

"Gençler bakın bunu bir daha konuşmayacağım. Bugün Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda kalabilirsiniz. Benden nevresim istemeyin. Beni zora sokucu, beni tahrik edici şeyler yapmayın. Mantıklı düşünün. Bu yurda girerken, gelir durumunuza göre geldiniz. Burada bana ahkam kesmeyin. Klima, odam şudur budur, demeyin. Herkesin gelir durumu minimizeydi. Öyle geldi. Üçte birinize yakını da burslusunuz. Bunun dönüşü yok. Toplanmayın. Kendinize, devletinize zarar verecek söz ve eylemlerde bulunmayın. Şahsi tavsiyem budur. İşletici firma su testi yaptığı için odalar sadece su oldu. Siz buradaki çamurla gittiniz, orası da çamur oldu. Başka hiçbir şey yok."

Eksiklikleri giderilmemiş yurtla ilgili sıkıntıları anlatan öğrenciler ise, "Affedersiniz ahıra sokar gibi bizi buraya tıktılar. Bize dün akşam haber verildi. Buraya geldiğimizde odalar inşaat halindeydi. Odaların kapı kolu yok. Neden buradayız bilemiyorum" diyerek endişelerini dile getirdi. Bir öğrenci ise müdüre dönerek, “Biz mağdur olduk, başkaları mağdur olmasın" dedi.

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