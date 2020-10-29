KYK başvurusunda öğrencilere, AKP'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığı soruluyor!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurusunda öğrencilere "AK Parti'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığının" sorulduğunu belirtti ve "AKP'li olmayanın okumaya hakkı yok mu?" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurularında doldurulan formdaki "gençlik merkezi üyesiyim" ve "genç gönüllüler platformu üyesiyim" seçeneklerine tepki gösterdi ve torpil yapıldığını söyledi.



ANKA'nın haberine göre; Adıgüzel, iki kurumun da AK Parti'nin gençlik yapılanması olduğunu dile getirdi ve "AKP’ye sempatisi olmayan gençlerin okumaya hakkı yok mu? Torpilin gizlisi vardı, bu açığı" dedi.

Mevcut seçeneklerin kaldırılmasını isteyen Adıgüzel şöyle konuştu: "Bugün Kredi Yurtlar Kurumu başvuruları başladı. Öğrencilerimiz siteye girdiklerinde cevaplaması gereken maddeler var. Maddelere geldiğimizde, ‘gençlik merkezi üyesiyim’, ‘genç gönüllüler platformu üyesiyim’ var. Bunlar AKP’nin illerdeki gençlik yapıları.



Gençlerimizi buraya üye olmaya zorluyorlar veya buraya üye olan gençlere öncelik vermeye. Bu önceden gizli yapılıyordu. AKP’ye sempatisi olmayan gençlerin okumaya hakkı yok mu? Eğitim hakkı, her öğrencinin hakkıdır. Torpilin gizlisi vardı, bu açığı. Devletin kurumundan yararlanmak için siteye girdiğinde karşısına böyle bir soru geliyor. AKP’nin gençlik yapılarına üye olup olmadığına dair. Çok yoğun tepki var. Bunu derhal kaldırın. Aklınızı başınıza devşirin. Bu çağda böyle bir şey olmaz. Yazık."