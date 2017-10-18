KYB: Partimizdeki bazı kara eller, şahsi çıkarları için Kerkük'ü işgal edenlere yardım etti

Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul, "Parti içerisindeki bazı kara eller KYB'nin hedeflerinden şaşıp, parti başkanlığına sormadan kendi şahsi ve geçici çıkarları için Kerkük'ü işgal edenlerle iş birliğine girip, onlara yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

Resul, Kerkük vilayetinin kısa bir süre içerisinde Irak güçlerinin denetimine geçmesine ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Bilindiği üzere, özgür ve onurlu bir hayat uğruna yıllardan beri milletimizin verdiği mücadele yükselerek nesilden nesile kutsal mesajını taşımıştır. Ta ki bugün bu mücadele bize emanet edilene kadar. Bu uğurda onlarca önder ve binlerce genç kurban edilerek başı dik bir şekilde tarihin sayfalarına geçti.

Kürdistan halkı üç yıldan fazladır, insanlık tarihinin akışını durdurarak, bizi taş devri ve cahiliye dönemine geri gönderecek, dünyanın en vahşi örgütüne karşı, bütün özgürlükçü dostları adına savaşıyor.

Şimdi peşmergenin kutsal adını anmayan yok. bunun karşılığında gelecek nesillerimiz için daha parlak bir gelecek kurmak için, uluslararası toplumun yanı sıra dost ve müttefiklerimizin bizi dinleyip milletimizin iradesine saygı göstermesini bekliyorduk. Ancak maalesef, dört bir yandan saldırıp bizi düşürmeye çalıştılar ve “Kürt milletinin dağlardan başka dostu yok” gerçeği bir kez daha ispatlandı.

Kerkük ve tartışmalı bölgelerde, milletimizin, Heşdi Şabi milisleri ve Irak birliklerinin saldırılarının yanı sıra son günlerde yaşanan olaylarla baş başa bırakılması, Tuzhurmatu ve diğer bölgede Kürt vatandaşların katledilmesi, evlerinin yağmalanması, ecdadının topraklarında Kürtlere karşı yeni bir Enfal'in başlangıcıdır.

Ancak yaranın acısının daha da artıran, KYB yolundan çıkan bazı kişilerin, parti liderliğine başvurmadan şahsi kazançlar uğruna, işgalcilerin sızmasına neden olmasıydı. Ve yaptıkları bu çirkin işlerle utanç içinde tarihin kara sayfalarına girdiler.

Bizler, herkesin şahitliğinde, Kerkük ve diğer bölgelerde halkın canını, malını ve Kürdistan'ın kutsal topraklarını korumak ve milletimizin kazanımlarını kaybetmemek için elimizden geleni yaptık. Ancak belli ki etraftan yapılan saldırılar, güçlerin eşit olmayışı ve güç yığınağının şeklinin vahşice yapılmasının yanı sıra içerideki kara bir elin namertçe rolü dolaysıyla, cephelerin etkili bir bölümünün boşaltılması ve peşmergenin arka cephesinin açılması sonucu bir kez daha olaylar düşmanın lehine sonuçlandı. Bunun sonucunda ulusal amacımız yerine getirilmeden, Kürt milletinin kazanımlarının önemli bir kısmı kaybedildi.

Ulusal kayıplar açısından zararımız çok büyük. Kerkük ve Tuzhurmatu başta olmak üzere, milletimizin maddi ve manevi kayıplarının sorumluluğu KYB'nin içindeki olgunlaşmamış kişilerin boyunadır. Ancak bunun yolun sonu olmadığını ve Kürtlerin özgürlükçü iradesi, böyle düşüşlerle yumaşamıştır. Bu yüzden yeniden ayağa kalkmak ve ileriye gitmek zor değil. Biz de bu uğruda her zaman şehitler yolunun vefalı peşmergeleriyiz. Mücadelenin en zor döneminde sahip olduğumuz morali taşıyoruz. Her zaman da daha cesurca ve samimi şekilde, daha geniş bir ufukla mücadelemizle birlikte haksız yere dökülen şehitlerimizin kanının verdiği görevi omuzlayacağız.

Bir an önce, yuvamızı yeniden düzenlememiz ve olaylardan ders almamız için bütün Kürdistani siyasi parti ve taraflara çağrıda bulunuyorum. Milletimizin birliğini koruyarak güçlendirelim çünkü bu Kürtlük yolunu güçlendirecek yegane yoldur.”

Rudaw'ın haberine göre, Irak güvenlik güçleri, Kerkük'e askeri operasyon başlatmadan önce cephelerin büyük çoğunluğunu elinde tutan KYB'li Peşmergeler'in çatışmaksızın bölgeden çekildiği iddia edilmişti.