Kwadwo Asamoah yeniden gündemde

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Marcelo Saracchi performansı ile göze giremedi. Uruguaylı sol bekin kiralık sözleşmesini feshetme kararı alan sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun yerini daha önce uzun süre peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah'la doldurmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınına göre; sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine Inter'den ayrılması gündemde olan Kwadwo Asamoah'ı transfer edecek.

Haberde, Saracchi'nin geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca Asamoah'ın Inter'e gelmeden önce Galatasaray'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı.

Asamoah'ın, sol bek, sol kanat ve ön liberoda forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikleri arasında.

Inter'de şans bulamadı

Inter'e bedelsiz transfer olan oyuncunun, İtalyan ekibinden bonservisini alıp Galatasaray'a gelmesi bekleniyor.



Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı.

Kwadwo Asamoah, kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı.2006- 2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.



Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı.