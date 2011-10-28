-Kvitova yarı finale çıkmayı garantiledi İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'nda kırmızı grupta yapılan maçta Çek Petra Kvitova, teklerde dünya sıralamasında 1. sırada bulunan Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın üçüncü gün ikinci maçında Kvitova, Wozniacki'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. Maça rakibinin servisini kırarak başlayan Çek raket, ilk seti 6-4 kazanıp 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 7 ''ace'' yapan Kvitova, ikinci sette iki kez Wozniacki'nin servisini kırıp, seti 6-2 ve 1 saat 24 dakika süren maçı da 2-0 kazandı. -Kvitova, yarı finale çıkmayı garantiledi- Grupta yaptığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Kvitova, yarı finale çıkmayı garantiledi. Wozniacki ise grupta yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Çek tenisçi, bu galibiyetle rakibi karşısındaki 2. galibiyetini elde ederken, iki tenisçi arasında daha önce yapılan 4 maçın 3'ünü Wozniacki, 1'ini Kvitova kazanmıştı.