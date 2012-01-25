-Kvitova ve Sharapova yarı finalde ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Çek tenisçi Petra Kvitova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çeyrek final maçında İtalyan Sara Errani'yi 2-0 yendi ve yarı finale yükselen isim oldu. Turnuvaya iki numaralı seribaşı olarak katılan Kvitova, Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 51 dakika süren maçta rakibini 6-4 biten iki setle mağlup etti. Daha rahat kazanması beklenen Kvitova maçı, 1 ''ace'', 2 çift hata ve 44 basit hata ile tamamladı. Errani ise 1 ''ace'', 1 basit hata ve 25 çift hata yaptı. Doğrudan sayı getiren vuruşlarda Kvitova, rakibine 36-17'lik üstünlük sağladı. Kvitova, bu galibiyetle hem Avustralya Açık kariyerinde ilk kez yarı finale yükselme başarısını göstermiş oldu, hem de dünya sıralamasında bir numara olma şansını korudu. -Makarova'yı 2-0 yenen Sharapova yarı finale yükseldi- Rus tenisçi Maria Sharapova da yine Rus tenisçi Ekaterina Makarova'yı 2-0 yendi ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi. Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan Sharapova, Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 27 dakika süren maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Sharapova 3 ''ace'', 4 çift hata ve 32 basit hata ile oynarken, Makarova 1 ''ace'', 3 çift hata ve 20 basit hata yaptı. Sharapova'nın maçı kazanmasında, doğrudan salı getiren vuruşlarda rakibine 26-10 üstünlük sağlaması etkili oldu. Son 5 maçında rakiplerine sadece 21 oyun veren 24 yaşındaki Sharapova, yarı finalde dünya sıralamasının iki numarası Çek Hetra Kvitova ile karşılaşacak. Sharapova, Avustralya Açık'ı kazanması halinde, dünya sıralamasının zirvesini tekrar ele geçirecek. Rus tenisçi, zirveyi 2005 ve 2007 yılında 7'şer hafta, 2008'de ise 3 hafta için elinde tutmuştu.