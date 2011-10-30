-Kvitova şampiyon İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonası tekler finalinde 21 yaşındaki Çek Petra Kvitova, 22 yaşındaki Belaruslu Victoria Azarenka'yı 2-1 yenerek, ilk kez katıldığı bu organizasyonda şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın altıncı ve son gününde oynanan tekler finalinde, bu yılın Wimbledon galibi Kvitova, 7-5, 4-6, 6-3'lük setlerle Victoria Azarenka'yı mağlup etti. Maça hızlı başlayan Kvitova, iki kez servis kırarak, 5. oyun sonunda 5-0 öne geçti. Ancak Azarenka, güzel bir geri dönüş yaparak, rakibi gibi iki kez servis kırdı ve 10. oyunda durumu 5-5'e getirdi. 11. oyunda servis attığı oyunu alan Çek raket, 12. oyunda da servis kırarak, çekişmeli geçen ilk seti 7-5 kazanarak, 1-0 öne geçti. Maçın 2. setinde iki kez rakibinin servisini kıran Azarenka, 6. oyun sonunda 4-2 öne geçti. 6. oyundan sonra iki tenisçi de kendi servis oyunlarını alınca, Azarenka seti 6-4 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı. Üçüncü sette rakibinin servis attığı 1. oyunda 40-0 öne geçen Azarenka, 3 kez oyunu alma şansını değerlendiremedi. 40-0'den gelerek oyunu alan Kvitova, 1-0 öne geçti. Rakibinin servis attığı 2. oyunda da 30-0'den geri gelen Çek raket, servis kırarak, 2-0 öne geçti. 2. oyundan sonra iki oyuncu da servis oyununu kazanırken, 7. oyun sonunda Kvitova durumu 5-2 yaptı. 8. oyunda 40-15 geriden gelerek, skoru 40-40 yapan Çek oyuncu, 1 kez servis kırma ve maçı alma şansını değerlendiremeyince Azarenka oyunu alarak durumu 5-3 yaptı. Ancak servis attığı 9. oyunu alan Kvitova, seti 6-3 ve 2 saat 28 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak, şampiyon oldu. -Kvitova 1 milyon 750 bin dolar kazandı- İstanbul'da düzenlenen ilk organizasyonda yenilgisiz şampiyonluğa ulaşan Kvitova, 1 milyon 750 bin dolar para ödülü kazandı. Grup maçlarında 1 yenilgi alarak finale gelen Azarenka ise 775 bin dolar para ödülü aldı. -Kvitova, dünya sıralamasında 2. sıraya yükseldi- Kvitova, teklerde kadınlar dünya sıralamasında yılı 1. sırada tamamlamayı garantileyen Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin ardından 2. sıraya yükseldi. Finalde yenilen Azarenka ise yılı dünya sıralamasında 3. sırada bitirirken, şampiyona öncesi 2. sırada bulunan Rus Maria Sharapova ise 4. sıraya geriledi. Öte yandan, şampiyonada yaptığı 5 maçı da kazanan Kvitova, bu sezon sert kort salon turnuvalarında 19 maçta 19. galibiyetini aldı. -7 şampiyonluğun 6'sını bu sezon kazandı- 21 yaşındaki Kvitova, kariyerinde elde ettiği toplam 7 şampiyonluğun 6'sını bu sezon kazandı. Wimbledon'un haricinde Brisbane, Paris, Madrid ve Linz'te zafer gören Çek raket, son olarak İstanbul'daki sezon sonu şampiyonasında da mutlu sona ulaştı. -Kvitova, Azarenka'yı son 4 maçta da yendi- İki tenisçi arasında yapılan 6 maçın 4'ünü Kvitova, 2'sini ise Azeranka kazandı. Rakibine en son 2009 yılında Avustralya Açık'ta yenilen Kvitova, Azarenka'yı son 4 maçta da yenmeyi başardı.