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Spor

Kvitova: İstanbul her zaman kalbimde olacak İSTANBUL (A.A)

30 Ekim 2011 23:36

-Kvitova: İstanbul her zaman kalbimde olacak İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasın tekler finalinde Belaruslu Victoria Azarenka'yı 2-1 yenerek şampiyon olan Çek Petra Kvitova, çok mutlu olduğunu söyledi. Kvitova, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu kutladığını belirterek, ''Çok mutluyum, biraz yorgunum. Şampiyonluğu kutluyorum'' dedi. Bu şampiyonluğunun Wimbledon ile kıyaslanamayacağını kaydeden Çek raket, iki şampiyonluğun da kendisi için müthiş olduğunu söyledi. Kvitova, ilk sette 5-0 öne geçtikten sonra kötü oynamadığını ama Azarenka'nın iyi oynayarak 5-5'e getirdiğini kaydetti. Bir gazetecinin, ''Yılın oyuncusu benim diyebilir misin?'' sorusunu ''Evet, yılın oyuncusu benim diyebilirim'' diye yanıt veren Kvitova, sezon başladığında 34. sırada olduğunu, burada şampiyon olacağını ve Wimbledon'u kazanacağını düşünmediğini anlattı. İyi bir turnuva geçirerek, dünya sıralamasında 2. sıraya yükseldiğini vurgulayan Kvitova, ''Organizasyon da çok güzeldi. Bu kadar kişinin geleceğini düşünmüyordum. Maçın sonuna kadar adımı duyuyordum. Müthiş bir atmosferdi. İstanbul benim için özel olacak. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. İstanbul her zaman kalbimde olacak' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Bu yıl çok para kazandın. Harcamaya zamanın olacak mı?'' sorusu ise Çek raket, ''Para ile ilgili planım yok. Bu benim düşündüğüm son şey'' dedi. Bu arada, ''Forehand winner''larda rakibine 22-10 üstünlük kuran Kvitova, toplam ''winner''larda ise 42-23 üstünlük sağladı. Maçta Kvitova 43 basit hata yaparken, Azarenka 27 basit hatayla maçı tamamladı. -Azarenka: ''Kvitova çok iyi oynadı''- Azarenka, çok iyi bir final maçı olduğunu kaydederek, ''Kvitova çok iyi başladı. Çok agresif oynadı. Ben mücadele etmeye, maçta kalmaya çalıştım. Genel anlamda elimden geleni yaptım'' dedi. İlk sette 5-0 geriye düştüğünde geri gelmenin zor olduğunu kaydeden Belaruslu tenisçi, ''Yapmanız gereken şey inanmak ve mücadele etmekti. 5-5 iken aynı ruha sahiptim. Ancak Kvitova çok iyi oynadı'' diye konuştu. Kvitova'nın sol elle oynuyor olmasıyla ilgili bir soru üzerine Azarenka, ''Müthiş bir servisi var. Bunun avantajını çok iyi kullanıyor. Önemli anlarda onu kurtarıyor. Bugün agresif oynadım ve servislerini karşı şanslarımı değerlendirdim'' ifadelerini kullandı. Turnuvayı da değerlendiren Azarenka, şu ana kadar gördüğü turnuvaların en iyisi olduğunu söyledi. Bu arada, basın toplantısında Kvitova ve Azarenka'ya Türk Hava Yolları'nın maket uçağı hediye edildi. -Final maçını 13 bin 676 kişi izledi- Final maçında altı gün süren şampiyonanın seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na bugün 13 bin 676 kişinin geldiği bildirilirken, 6 günde toplam 70 bin 824 kişinin şampiyonayı salondan takip ettiği kaydedildi.

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