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Kuzugöbeği mantarı ararken, uçurumdan düştü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, dağlık alana kuzugöbeği mantarı aramak için çıkan Turan Şeran (43), dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma düştü

21 Mart 2018 14:25

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Kale ilçesinde, dağlık alana kuzugöbeği mantarı aramak için çıkan Turan Şeran (43), dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Cep telefonuyla yardım isteyen, sağ kolu ve bacağı kırılan Şeran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren operasyonuyla düştüğü yerden kurtarıldı.
Olay, dün, ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi\'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Çiftçi Turan Şeran, kuzugöbeği mantarı aramak için saat 14.00\'te dağlık alana çıktı. Bir süre dağda tek başına mantar arayan Şeran, dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma düştü. Sağ bacağı ve kolu kırılan Şeran, cep telefonuyla itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın arama kurtarma ekipleri, Şeran\'ın düştüğü yeri tespit ettikten sonra operasyon başlattı. Mahalle halkının da destek verdiği kurtarma çalışmasıyla ekipler, Şeran\'ın bulunduğu yere ulaştı. Şeran, bacağı ile kolundaki kırık nedeniyle yola kadar sedyeyle taşındı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması sonrası Turan Şeran, ambulansla Kale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp. tedaviye alındı.

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