Kuzu eti yüzde 25 zamlandı

Kuzu eti fiyatları ortalama yüzde 25 oranında zamlandı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, talebin canlanması ve yeterli kuzu olmaması nedeniyle fiyatların son 15 gün içerisinde artış göstermeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Kuzu eti, vazgeçemediğimiz damak tadlarımızdan biridir. Et ve kebap çeşitlerinin büyük bölümünde kuzu eti kullanılmaktadır.

Piyasada yeteri kadar canlı kuzu olmaması nedeniyle fiyatlar sürekli artış göstermektedir. Sığır eti fiyatlarında ise şu anda bir artış yok. Yeni doğan kuzuların nisan ayı sonlarına doğru kesimlik hale gelmesiyle fiyatlar yeniden düşebilir."



Perakende satış fiyatları



Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Konsey Üyesi Şaban Ünlü de, kuzu eti fiyatlarının yüzde 25 arttığını söyledi.

Kuzu etinin eski ve yeni perakende kilogram satış fiyatları şöyle:

KUZU ETİ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

Kuzu but 20-22 TL 28-30 TL

Kuzu kol 18-20 TL 26-28 TL

Kuzu pirzola 30-32 TL 38-40 TL

Kuzu külbastı 32-35 TL 40-42 TL

Kuzu gerdan 20-22 TL 22-25 TL

Kuzu kaburga 23-25 TL 25-28 TL

Kuzu eti kemiksiz 28-30 TL 36-38 TL