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Ekonomi

Kuzu eti yüzde 25 zamlandı

Kuzu pirzolanın kilosu 40 liraya, kuşbaşının kilosu 38 liraya, kemikli budun kilosu ise 30 liraya çıktı

07 Mart 2013 16:01

Kuzu eti fiyatları ortalama yüzde 25 oranında zamlandı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, talebin canlanması ve yeterli kuzu olmaması nedeniyle fiyatların son 15 gün içerisinde artış göstermeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Kuzu eti, vazgeçemediğimiz damak tadlarımızdan biridir. Et ve kebap çeşitlerinin büyük bölümünde kuzu eti kullanılmaktadır.

Piyasada yeteri kadar canlı kuzu olmaması nedeniyle fiyatlar sürekli artış göstermektedir. Sığır eti fiyatlarında ise şu anda bir artış yok. Yeni doğan kuzuların nisan ayı sonlarına doğru kesimlik hale gelmesiyle fiyatlar yeniden düşebilir."


Perakende satış fiyatları


Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Konsey Üyesi Şaban Ünlü de, kuzu eti fiyatlarının yüzde 25 arttığını söyledi.

Kuzu etinin eski ve yeni perakende kilogram satış fiyatları şöyle:

KUZU ETİ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT
Kuzu but   20-22 TL 28-30 TL
Kuzu kol   18-20 TL 26-28 TL
Kuzu pirzola  30-32 TL 38-40 TL
Kuzu külbastı  32-35 TL 40-42 TL
Kuzu gerdan  20-22 TL 22-25 TL
Kuzu kaburga  23-25 TL 25-28 TL
Kuzu eti kemiksiz  28-30 TL 36-38 TL

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