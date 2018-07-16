Kuzguncuk Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2016 yılında İstanbul Boğazı'nda yer alan Üsküdar'da bulunan 16 mahalle için aldığı kentsel dönüşüm kararı uygulama aşamasına geldi. İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile alınan karara göre Kuzguncuk'un 89.000 metrekarelik alanı İBB tarafından 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı' ilan edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre konuya ilişkin hazırlanan raporda, 17 Kasım 2017 tarihli İBB Başkanlık onayı doğrultusunda Kuzguncuk Mahallesi'nin bir kısmında kentsel dönüşüm amaçlı plan, proje ve analiz çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Kararın ‘üzerindeki riskli yapılaşma nedeniyle güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel dokunun elde edilmesi, gayri yasal ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarının sağlıklı, yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi, yakın çevrede yaşayanların sosyal ve fiziki imkanlarının gelişmesi, eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının sağlanması için' alındığı ifade edildi.