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Dünya

KUZEY KORE, GÜNEY'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ SEUL (A.A)

01 Haziran 2011 14:37

-KUZEY KORE, GÜNEY'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ SEUL (A.A) - 01.06.2011 - Kuzey Kore, Güney Kore'nin, liderler arasında bir dizi görüşme yapılması teklifini reddetti. Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu, Güney Kore'nin 9 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de yapılan gizli hazırlık görüşmesinde Koreler arası 3 aşamalı zirve yapılmasını teklif ettiğini bildirdi. Komisyonun açıklamasında, teklifin, Güney Kore'nin, gazetecilere, Pekin görüşmesiyle ilgili bilgi sızdırdığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtildi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin açıklamasını henüz doğrulayamayacağını bildirdi.

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