Kuzey'de kutlama, Güney'de yas



Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuzey Kıbrıs lideri Derviş Eroğlu ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, törende yaptığı konuşmada "Dile kolay yarım asır önce bu adada Kıbrıs Türkleri büyük bir sıkıntı içinde olduğu için BM Barış Gücü'nü göndermiştir ve 50 yıldır Barış Gücü bu adadadır. Bu gerçek bilinmeden, bu gerçek hatırlanmadan Kıbrıs meselesinin çözümü de zor olur. Kıbrıs sorunu, Rumlar'ın Kıbrıs Türkleri'ni, 1960'da kurulan ortaklık devletinden dışlama, Ada'da birlikte yaşama ve Ada'yı birlikte yönetme mutabakatını terk ederek, devleti gasp etmeye çalıştıkları 1963'ten bu yana uluslararası toplumun gündemindedir. 50 yıldır dünyada süre gelen ihtilafların sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu işin çözülmesinin zamanı çoktan gelmiştir ve geçmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Harekatı’nın 40'ıncı yılında Güney Kıbrıs'taki birçok kilisede harekat sırasında hayatını kaybedenler için anma törenleri yapıldı. Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis dün yaptığı açıklamada "40 yıllık ayrılık çok uzun bir süre" şeklinde konuştu.

15 Temmuz 1974'te Atina’da yönetimi elinde bulunduran askeri cunta tarafından tertiplenen ve nihai amaç olarak Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasının güdüldüğü bir darbe gerçekleştirilmiş, 20 Temmuz 1974'te ise Türk birlikleri adaya çıkarak, adanın yüzde 37'sini kontrolü altına almıştı.