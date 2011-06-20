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Dünya

KUZEY VE GÜNEY SUDAN ANLAŞMA İMZALADI ADDİS ABABA (A.A)

20 Haziran 2011 21:13

-KUZEY VE GÜNEY SUDAN ANLAŞMA İMZALADI ADDİS ABABA (A.A) - 20.06.2011 - Kuzey ve güney Sudan arasında, tartışmalı Abyei bölgesinin silahsızlandırılması için anlaşma imzaladığı bildirildi. Arabuluculuk yapan eski Güney Afrika Devlet Başkanı Thabo Mbeki, gazetecilere yaptığı açıklamada, "SPLM (Sudan Halk Kurtuluş Ordusu) ve Sudan hükümeti Abyei konusunda anlaşma imzaladı" dedi. Mbeki, anlaşmanın Abyei bölgesinin askerden arındırılmasını öngördüğünü, bu çerçevede Sudan silahlı kuvvetlerinin bölgeden çekileceğini ve Etiyopya barış gücü askerlerinin konuşlanacağını söyledi. Referandumla bağımsızlığı seçen Güney Sudan Kuzey'den 9 Temmuz'da resmen ayrılacak. Her iki taraf da Güney Sudan sınırları içinde kalan petrol zengini Abyei'nin egemenliği üzerinde hak iddia ediyor. Kuzey Sudan askerlerinin geçen ay bölgeyi istilası üzerine Abyei'de on binlerce kişi evlerinden kaçmıştı.

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