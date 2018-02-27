Kuzey ve Güney Koreli atletler arasında duygusal anlar: Onlar bizim yeni ailemiz

Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte Kuzey Koreli atletler 300 kişilk heyetle birlikte evlerine döndü. Oyunlarda Birleşik Kore bayrağı altında Kadınlar Buz Hokeyi Takımı'nda birlikte mücadele eden Kuzey Koreli ve Güney Koreli atletlerin birbirlerine vedasında duygu dolu anlar yaşandı.

Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılan 300 kişilik Kuzey Kore heyeti oyunların sona ermesinin ardından evlerine döndü.

Ponpon kızlar ve gazetecilerin de aralarında olduğu 300 kişilik Kuzey Kore heyetinde yer alan ve Olimpiyatlar'da Güney Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı ile birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yarışan 12 Kuzey Koreli kadın buz hokeyi oyuncusunun vedasında duygu dolu anlar yaşandı.

İdman ve yarışmalar dahil birlikte 1 ay geçiren Güney ve Kuzey Koreli buz hokeyi oyuncuları birbirlerine sarılarak veda etti.

"Yeni ailemiz"

​Çin Merkez Televizyonu'na röportaj veren Güney Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı koçu Sarah Murray, Kuzey Koreli oyuncularla birlikte aynı takımda mücadele etme fikrine en başta bazı oyuncular ve ekip üyelerinin direniş gösterdiğini kabul etti ancak onlarla tanıştıktan sonra bu fikrin değiştiğini vurguladı.

Murray " Kuzey Koreli oyuncular geldiğinde ve bizimle birlikte idman yapmaya başlayınca, onların bu sporu ne kadar sevdiğini, bu sporu öğrenmeyi ne kadar istediklerini ve daha iyi olmayı ne kadar istediklerini gördük. Onlardan hoşlanmaya başladık ve onları takımımızda hoş karşılamak istedik. 3-4 gün sonra yeni ailemiz olduklarını ve birlikte Olimpiyatlar'da yarışacağımızı hissettik" dedi.

"Birlikte her şeyi yapabileceğimizi hissettim"

​Birleşik Kore takımının Kuzey Koreli koç yardımcısı Pak Chol Ho da Güney'den olumlu duygularla ayrıldı.

Pak "Olimpiyatlar'da 1 ay boyunca birlikteyken Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi halinde birlikte her şeyi yapabileceğimizi hissettim" diye konuştu.

"Onlarla asla görüşemeyebilirim"

Kuzey Koreli takım arkadaşlarının her birine mektup yazan Güney Koreli buz hokeyi oyuncusu Choi Ji-yeon da Associated Press'e yaptığı açıklamada Kuzey Koreli oyuncularla yeniden görüşmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmemesi ihtimali olduğunu belirtti.

Choi "Onlara kendilerine dikkat etmelerini, hastalanmamalarını ve yeniden görüşeceğimizi söyledim. Yeniden temas kuracağımız ve görüşeceğimiz insanlar onlar olursa daha iyi hissederim ancak onlarla asla yeniden görüşemeyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Hiçbirinin Facebook hesabı yok"

Benzer bir endişeyi Olimpiyatlar sırasında Kuzey Koreli oyuncularla yakınlık kuran Amerikalı-Koreli buz hokeyi oyuncusu Randi Heesoo Griffin de dile getirmişti.

Griffin, "Hiçbirinin Facebook hesabı yok. O yüzden (görüşmek) zor olacak. Ancak kesinlikle bir bağ geliştirdik. Eğer birbirimize karşı, Kuzey Kore Güney'e karşı, bir müsabakada bir araya gelirsek kesinlikle sarılma ve gülümsemelerin olacağını düşünüyorum" dedi.