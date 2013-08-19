Kuzey ve Güney Koreli aileler 'birleşiyor'

Kuzey Kore, Güney Kore’nin 1950-53 yılları arasındaki savaşta birbirinden ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya getirilmesi önerisini kabul etti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı, görüşmelerin Kuzey Kore’nin turistik bir bölgesinde 19 Eylül’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye, en sonuncusu 2010’da gerçekleştirilen görüşmelerin devamı için geçen hafta Pyongyang’a çağrıda bulunmuştu.

Kuzey Kore ortak sanayi bölgesini de tekrar açarak iki ülke arasındaki gerginliği dindirmeye yönelik bir adım attı.

Ailelerin bir araya getirileceği açıklaması, Kuzey Kore’nin Barışçıl Birleşmesi Komisyonu tarafından yapıldı.

Açıklamada, ‘ayrı düşen ailelerin ve akrabaların Kumgang’da görüştürüleceği’ belirtildi.

Görüşmelere ilişkin müzakereler Kızıl Haç yetkililerin eşliğinde 23 Ağustos’ta yapılacak.

Yarımadayı ayıran 1950-53 yılları arasındaki savaş sonunda birçok aile parçalanmıştı.

İki ülke arasında barış anlaşması imzalamak yerine yalnızca ateşkes ilan edildiği için teknik olarak savaş halindeler.

Ailelerin birleştirileceği turistik Kumgang, 1998-2008 yılları arasında binlerce Güney Koreli turistin de akınına uğruyordu. Fakat, Kuzey Koreli bir askerin ‘yasak bölgeye girdiği’ gerekçesiyle bir turisti vurup öldürmesinden sonra bölge ziyarete kapandı.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komisyonu, “Kaesong sanayii bölgesi ile Kumgang’a turistik ziyaretler, uzlaşı, birlik ve birleşme ile refahın simgeleri olduğu için geciktirilmemesi gereken değerli görevlerdir” dedi.

Kaesong Sanaii Bölgesi’nde faaliyet gösteren 123 Güney Kore fabrikasında 50 binden fazla Kuzey Koreli işçi çalışıyor. Bölgede ortak yürütülen proje, Pyongyang için de önemli bir gelir kapısı.

BM’nin yaptırımları genişletmesi üzerine Kuzey Kore Nisan ayında işçilerini bölgeden çekmişti. Geçen hafta iki ülke arasında varılan anlaşmayla bölge yeniden faaliyete girdi.

BBCTürkçe