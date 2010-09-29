-KUZEY VE GÜNEY KORE'DEN GÖRÜŞME KARARI SEUL (A.A) - 29.09.2010 - Güney Kore ile Kuzey Kore'nin, iki yıldan beri ilk kez, askeri çalışma görüşmeleri yapma konusunda mutabakata vardıkları bildirildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, yetkililerin yarın, yarımadayı bölen askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde biraraya geleceklerini açıkladı. Kuzey Kore, bu ay başında, iki ülkenin tartışmalı batı deniz sınırı ve Güney Koreliler tarafından dağıtılan ülke karşıtı el ilanları konusunu ele almak için askeri görüşmeler yapmayı teklif etmişti.