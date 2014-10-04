Kuzey ve Güney Kore 'müzakerelere başlıyor'

Kuzey ve Güney Kore'nin 'müzakerelere başlama konusunda anlaştığı' bildirildi.

Güney Kore yetkilileri bir açıklama yaparak, Şubat ayından bu yana askıya alınan müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

İkisi Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a yakın olduğu bilinen üç üst düzey yetkili, Güney Kore hükümetini ziyarete gelmişti.

Yetkililer, süpriz bir şekilde Asya Oyunları'nın kapanışına katılmak için gelmişlerdi.

Anlaşmanın bu ziyaret sırasında sağlandığı belirtiliyor.

Tarafların önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.