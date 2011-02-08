-KUZEY VE GÜNEY KORE ASKERİ ÖNGÖRÜŞMELERE BAŞLADI SEUL (A.A) - 08.02.2011 - Kuzey Kore ile Güney Kore yetkilileri arasında, askeri alandaki öngörüşmelerin iki ülkenin sınırında yer alan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde başladığı bildiriliyor. Güney Kore Savunma Bakanlığının bir sözcüsü yaptığı açıklamada, öngörüşmelerin amacının, muhtemelen iki ülkenin savunma bakanları düzeyinde yapılacak üst düzey görüşmelere hazırlık niteliği taşıdığını belirtti. Sözcü, üst düzey görüşmeler için daha tarih belirlenmediğini söyledi. Bu öngörüşme, Kasım 2010 sonunda Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'nin Yeonpyeong adasına açtığı ve 4 kişinin ölümüne yol açan topçu ateşinin ardından iki ülke arasındaki ilk temas. İki ülke arasındaki gerginliğin sona ermesi için, Güney Kore'ye üst düzey askeri toplantı öneren Kuzey Kore'nin teklifi, Seul tarafından kabul edilmişti. İki ülkenin yetkililerinin bir araya gelip görüşmelere başlamaları için, Çin Kuzey Kore'yi, ABD'de Güney Kore'yi teşvik etmişti. Çin ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun altılı görüşmeler yoluyla çözülmesinden yana. Pyongyang yönetimi, silahsızlanma karşılığı verilecek yardım konusunun görüşüldüğü altılı görüşmelerden 2008 yılında ayrılmıştı. Çin'in ev sahipliğinde yürütülen altılı görüşmelere, Çin ile ABD, Rusya, Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya katılıyordu. ABD, altılı görüşmelerin yeniden başlaması için, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile görüşmesini istiyor.