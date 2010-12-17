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Dünya

Kuzey ve Güney Kore arasında sular durulmuyor

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Kore yarımadasının batısında sürdürdüğü tatbikatta gerçek topçu mermisi kullanması halinde bu ülkeye karşı saldırıya ge&ccedi

17 Aralık 2010 02:00

T24 -  Kuzey Kore, Güney Kore'nin Kore yarımadasının batısında sürdürdüğü tatbikatta gerçek topçu mermisi kullanması halinde bu ülkeye karşı saldırıya geçebileceğini duyurdu.



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde Kuzey Kore'nin açıklaması şöyle: Güney Kore'nin daha önceki uyarılarımıza rağmen Yeonpyeong adasından ateş etmeyi sürdürmesi halinde, daha önce de duyurduğumuz gibi ordumuz kendisini koruma amaçlı ateş açacaktır.


Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise adada ortamın yeniden karışacağı ihtimalini güçlendiriyor. Bakanlık yapılacak tatbikatta gerçek cephane kullanılacağını teyit etti.



Geçtiğimiz ay Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait bir adaya topçu ateşi açması ve Güney Kore'nin Kuzey'in ateşine karşılık vermesi ile adada tansiyon yükselmişti.


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