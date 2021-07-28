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Dünya

Kuzey ve Güney Kore arasında aylar sonra ilk telefon görüşmesi

28 Temmuz 2021 18:17

Kuzey ve Güney Kore arasında son 1 yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının dün açılmasının ardından ilk telefon görüşmesi yapıldı.

Kuzey KoreGüney Koretelefon görüşmesiKim Jong-UnMoon Jae-in
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