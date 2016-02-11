Kuzey ve Güney Kore arasında acil iletişim hatları kesildi

Güney Kore'nin sınırdaki Kaesong sanayi bölgesinden firmalarını çekmeye başlamasını ‘savaş ilanı’ olarak gören Kuzey Kore, orduya sanayi bölgesini devralma görevi verdikten sonra Pyongyang ile Seul arasındaki 'acil iletişim' hatlarını da kesti.

Sputnik’in haberine göre, Güney Kore, kuzey komşusunun nükleer denemeler ve füze geliştirmekte kullandığı kaynağı kesmek için Kaesong sanayi bölgesindeki çalışmaları durduracağını duyurmuş, Kuzey Kore ise bu açıklamayı 'savaş ilanı' olarak gördüğünü açıklamıştı.

Kuzey Kore’nin dünyanın en yoğun silahlandırılmış alanlarından biri kabul edilen Kaesong'daki sanayi bölgesinde çalışan yüzlerce Güney Kore vatandaşının sınır dışı etmesi ve burayı askeri bölge ilan etmesi, nükleer denemelerin ardından bölgede artan gerilimi daha da tırmandırmıştı.



2013 yılında da kesilmişti



Bunun ardından Kuzey Kore, tehlikeli askeri durumlardan kaçınmayı amaçlayan acil görüşme hatlarını kesme kararı aldı. Ordu ve askerden arındırılmış Panmunjom bölgesindeki Birleşmiş Milletler komutanlığı ile görüşme imkanı sağlayan acil iletişim hatlarını, 2013 yılında da Kuzey Kore tarafından geçici süreyle kapatılmıştı.

Pyongyang ayrıca, Kaesong bölgesinde faaliyet gösteren 124 Güney Kore şirketlerinin tümünün malvarlığına da el konduğunu açıkladı. Bölgedeki bazı Güney Koreli işçiler ise, Kuzey Kore’nin bölgeyi terk etmeleri yönündeki çağrısına rağmen Seul yönetiminden talimat gelinceye kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyor