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Dünya

KUZEY VE GÜNEY KORE ANLAŞAMADI SEUL (A.A)

09 Şubat 2011 13:04

-KUZEY VE GÜNEY KORE ANLAŞAMADI SEUL (A.A) - 09.02.2011 - Kuzey Kore ile Güney Kore askeri yetkilileri arasında iki gün süren görüşmelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiği bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, iki ülkenin savunma bakanları düzeyinde yapılması beklenen üst düzey  müzakerelerine hazırlık niteliği taşıyan bu görüşmelerin, gündemle ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Yetkili,  yeni bir görüşme için de tarih belirlenmediğini belirtti. Bu görüşmeler, Kasım 2010 sonunda Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'nin Yeonpyeong adasına açtığı ve 4 kişinin ölümüne yol açan topçu ateşinin ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas oldu. Kuzey Kore Güney'e, iki ülke arasındaki gerginliğin sona ermesi için üst düzey askeri toplantı önermiş, teklif Seul tarafından kabul edilmişti. İki ülkenin yetkililerinin bir araya gelip görüşmelere başlamaları için Çin Kuzey Kore'yi, ABD de Güney Kore'yi teşvik etmişti.

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