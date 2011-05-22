-KUZEY SUDAN ORDUSU ABYEİ KASABASINI ELE GEÇİRDİ HARTUM (A.A) - 21.05.2011 - Kuzey Sudan ordusunun, tartışmalı Abyei bölgesindeki kasabanın kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Sudan devlet televizyonun haberinde "düşmanın" püskürtüldüğü belirtildi. BM sözcüsü Hua Jiang da kuzey Sudan ordusunun bölgeye 15 tank gönderdiğini, kasabadan silah sesleri geldiğini söyledi. Güney Sudan sınırları içinde kalan petrol zengini Abyei bölgesi, temmuz ayında resmen birbirinden ayrılacak olan Kuzey Sudan ile Güney Sudan arasındaki krizin odağında bulunuyor. Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Abyei bölgesinin Kuzey Sudan'dan ayrılması durumunda iki ülkenin bölünmesi konusunda yapılan anlaşmayı reddedeceklerini söylemişti.