Kuzey Osetya'da patlama oldu

T24- Rusya'nın güneydeki Kuzey Osetya bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.



Polis, Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'nın başkenti Vladikavkaz'da pazar yeri yakınında bir otomobilde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı. Daha önce, patlamada 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtilmişti.



NTV'de yer alan habere göre, yerel yetkililer patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu belirtirken, Rus yetkililerin de terör saldırısı soruşturması başlattığı kaydedildi.



Kuzey Osetya'da nüfusun çoğunluğunu Ortodoks Hristiyanlar oluşturuyor.



Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Kuzey Osetya'nın komşuları Çeçenistan, İnguş ve Dağıstan cumhuriyetlerinde aşırı dinciler sık sık saldırılar düzenliyor.



Kuzey Osetya'da 2004 yılında, Çeçen teröristlerin Beslan kentinde bir okulda yüzlerce kişiyi rehin almasından sonra Rus güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yarısı çocuk olmak üzere 331 kişi ölmüştü.