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KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

  Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

04 Eylül 2018 21:15

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre emniyet şeridinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan gelen plastik ham maddesi yüklü kamyon çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yan yatan kamyon
-Otomobil

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