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Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı (2)

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücü, aracın içinde sıkıştı

27 Kasım 2017 13:43

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de, TIR\'a arkadan çarpan kamyonetin sürücü, aracın içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 08.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu üzeri İkitelli mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre,  TIR sürücüsü Fevzi Taşkıran, aracın bozulduğu gerekçesiyle yol kenarına yanaştı. Bu sırada, aynı istikamette seyir halindeki kamyonetin sürücüsü Kadir Sarı, TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Fevzi Taşkıran, seyir halindeyken bozulduğunu fark ettiğini, kontrol etmek için yol kenarına çektiği sırada kamyonetin arkadan çarptığını söyledi. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazaya karışan TIR sürücüsü, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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