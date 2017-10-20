Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi 2 genç kız öldü. Kazada aynı araçtaki 2 kişi de yaralandı.



Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR\'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 genç kız hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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