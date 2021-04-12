Kuzey Marmara Otoyolu’nun 2.1 milyar dolarlık ek maliyetini Maliye Bakanlığı da Ulaştırma Bakanlığı da üstlenmedi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimlerindeki 2.1 milyar dolarlık ek maliyet artışını Hazine Maliye ve Bakanlığı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da sahiplenmedi.

Limak-Cengiz ortaklığı tarafından yapılan Kurtköy-Akyazı kesiminde yüzde 65.5 oranında, Kolin-Kalyon ortaklığı tarafından yapılan Kınalı-Odayeri kesiminde ek maliyet artışı ise yüzde 55.3 oranında gerçekleşmişti. Eylül 2019 tarihinde yapıldığı anlaşılan ek maliyet artışlarının toplam tutarının 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç üstlenim anlaşmasına taraf olmasıyla belirlenmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, otoyol yapımı projelerinde ek maliyet artışının en fazla yüzde 20 oranında olması gerektiğini dile getirerek soru önergesi verdi. Akın'ın soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, projeye alınan krediye taraf olmasına karşın ek maliyet artışı konusunda topu Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı'na attı. Ulaştırma Bakanlığı ise “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak, sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.

“Bir projede ek maliyet artışı yüzde 50'yi geçiyorsa ortada çok açık bir rant vardır”

CHP’li Akın, 2 milyar 186 milyon 895 bin dolarlık ek maliyet artışının güncel kura göre toplam tutarın 17 milyar 830 milyon lirayı bulduğuna dikkat çekerek, “Esnafımıza verilen toplam desteğin tutarı bile 5 milyar lira etmezken, yandaşlara tek kalemde bunun neredeyse dört katı tutarında bir maliyet artışı sağlanıyor. Bunun hesabını neden veremiyorlar? Bir projede ek maliyet artışı yüzde 50'yi geçiyorsa ortada çok açık bir rant vardır” dedi.