Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza; 4 TIR ve kar küreme aracı birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza oldu. Kar küreme aracını kullanan şoförün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik bir süre durdu.



Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Kilyos-Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR ile kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Kar küreme aracının şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım saat 11.45 sıralarında yeniden açıldı.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR aracı ile 1 kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kar ve buzla mücadelede görev alan kar küreme aracı şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Ulaşım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ICA İşletmesi kurtarma araçları ile trafik ekiplerimizin müdahalesi neticesinde saat 11.45 sıralarında yeniden trafiğe açılmıştır. Kazada yaralanan kar küreme aracı şoförümüze geçmiş olsun diyoruz. Sürücülerimizin olumsuz hava koşulları süresince daha dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamalarını tekrar hatırlatıyoruz" denildi.