Kuzey Marmara Otoyolu için 2 milyar 150 milyon TL garanti geçiş ödemesi yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa 2020 yılı için 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödeme yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa, araç geçişleri sözleşmede öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle (2020 yılı için) 2 milyar 150 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı belirtildi.

Garanti ödemesi yapılan bir diğer proje de Ankara-Niğde Otoyolu oldu. Bu projeyi üstlenen işletmeciye de (2020 yılı için) 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi yapıldığı belirtiliyor.

Habertürk'ün haberine göre, şirketlere yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını ifade etti.

Karayolu bakım-onarım ve yapımını üstlenen diğer müteahhitlere de bayram öncesinde biriken alacaklarına karşılık da bir miktar ödeme yapılabileceği belirtiliyor. Tutar, henüz netleşmedi. Yükleniciler, 1-2 milyar TL aralığında bir ödemenin beklendiğini kaydetti. Müteahhitlerin, Karayolları’ndan 14-15 milyar TL alacağı olduğu kaydediliyor.