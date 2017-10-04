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Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları Akyazı'da devam ediyor

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'dan geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı-Kurtköy arası yapım çalışmaları devam ediyor

04 Ekim 2017 18:21

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'dan geçen Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Akyazı-Kurtköy arası yapım çalışmaları devam ediyor. Arazide genişletme yapılması için yapılan patlatmalardan önce vatandaşların korkmaması için uyarıda bulunuluyor.
Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Akyazı-Kurtköy arasındaki kısmının yapım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Adapazarı-Kaynarca yolu mevkiinde yapılacak gişe için bölgede çalışma yapılıyor. Yüklenici firma, bu mevkide alan genişletmek için dinamitle sık sık patlatma yapıyor. Bazı patlatmalar oldukça yüksek ses çıkardığı için firma vatandaşların korkmaması için anons yaptırıyor. Yol çalışmasının yakınındaki Karaman Mahallesi\'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi\'nde son günlerde patlatma yapılmadan hemen önce vatandaşların korkmaması için anons yapılıyor. Hastane hoparlörlerinden, \"Gün içinde hastanemiz yakınlarında yol yapımı nedeniyle patlatma meydana gelecektir, panik yapmamanız rica olunur\" şeklinde anonslar yapılarak vatandaşlar uyarılıyor.
Ayrıca Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri, otoyol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede patlatma yapılmadan önce giriş çıkışları güvenlik amacıyla araç geçişlerine kapatıyor. Akyazı-Kurtköy arasındaki bölümün gelecek yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

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