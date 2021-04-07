Kuzey Makedonya'da sahte pasaport operasyonu; Sedat Peker'e de belge hazırlanmış

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Kuzey Makedonya'da en az 9 polis memurunun ülkedeki yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgesi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'e de bu suç örgütünün sahte kimlik ve pasaport hazırladığı belirtildi.

BIRN'e konuşan yüksek rütbeli bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, "Operasyon devam ediyor. Bugün veya yarın bittiğinde daha çok bilgi sahibi olacağız" dedi.

Polis, operasyonun grup bir sene boyunca incelendikten ve gözlendikten sonra başladığını belirtti. Polisin açıklamasında operasyonun Interpol ve Üsküp'tekİ ABD Büyükelçiliği'nin Soruşturma ekibiyle koordineli bir biçimde yapıldığı belirtildi.

Operasyon, muhalefetteki VMRO DPMNE'nin Balkanlarda yüzlerce sahte pasaport dağıtan suç örgütünün arkasında hükümetin olduğunu söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Muhalefet lideri Hristijan Mickoski yaptığı açıklamada geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'in de Xhadin Amedovski adı altında bu suç çemberinden sahte bir pasaport ve kimlik belgeleri aldığı belirtildi.

BalkanInsight, Peker'in 18 Ocak'ta gözaltına alınıp daha sonra Kosova'ya sınır dışı edildiğini hatırlattı. Polis, araştırmacı gazetecilik sitesine Peker'in neden sınır dışı edildiğini açıklamadı.