Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal

Premier League'in 12. haftasında Arsenal, evinde ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Kuzey Londra derbisinde rakibine karşı oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Arsenal, 36. dakikada Shkodran Mustafi ve 41. dakikada Alexis Sanchez'in golleriyle ilk yarıyı iki farkla önde tamamladı. Maçın ikinci devresinde de Tottenham kalesinde tehlikeler taratmayı sürdüren Arsene Wenger'in öğrencileri, bulduğu fırsatları değerlendirememesine karşın mücadeleden galip ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Emirates Stadı'nda oynadığı altıncı lig maçında da puan kaybı yaşamayan Arsenal puanını 22'ye yükselterek, son iki dış saha maçından mağlubiyetle ayrılan Tottenham ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.