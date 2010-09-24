Kuzey Kutbu'na prefabrik cami

T24- Bir ay süren bir yolculuğun ardından Kanada'ya getirilen prefabrik cami, dünyanın Kuzey Kutbu'na en yakın camisi oldu.



Kuzey Kutbu'na en yakın cami Kanada'nın İnuvik kasabasında olacak. Prefabrik cami, 4 bin 500 kilometrelik bir yolculuğun ardından 100 Müslüman'ın yaşadığı kasabaya ulaştırıldı. Caminin yolculuğu yaklaşık bir ay sürdü.





Kanada'nın en güneyinde inşa edilen cami, kuzeye doğru kara ve deniz yoluyla yaklaşık 4 bin kilometre taşındı.



Yaklaşık 3 bin 500 nüfuslu kasabada yüz kadar Müslüman yaşıyor.





Camiyi Kanada'nın ortasındaki Winnipeg'den kuzeydeki İnuvik'e taşıyacak büyüklükte bir TIR, yolda bir buçuk şerit kapladığı için sadece belli saatlerde oto yola çıkabiliyordu. Boş yollardan giderek yolunu yaklaşık 500 kilometre uzatan TIR, verdiği sık molalar nedeniyle de gecikti.



Ağırlıklı olarak Sudan, Lübnan ve Mısır'dan gelen göçmenlerin oluşturduğu Müslüman nüfus, caminin tamamen hazır olmasının ardından Kasım ayında burada ilk namazı kılmayı planlıyor.



