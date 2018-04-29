Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi , şimdiye kadarki en büyük nükleer denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları oybirliğiyle kabul etti.

Çin ve Rusya'nın da destek verdiği yaptırımlar, Kuzey Kore'nin nükleer programına para ve kaynak sağlamasını engellemeyi amaçlıyor.

ABD'nin hazırladığı karar tasarısında olduğu gibi tam bir petrol ambargosu uygulanması yerine, Kuzey Kore'ye sağlanan ham petrolün şu anki sınırda tutulmasına ilişkin kural getiriyor.

Kuzey Kore'ye petrolün büyük bir kısmını Çin sağlıyor.

Yaptırımlar ayrıca Pyongyang için önemli bir gelir kaynağı olan tekstil ürünlerinin ihracatını da yasaklıyor.

Kuzey Kore'ye mümkün olan en ağır yaptırımların getirilmesini isteyen ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yurtdışındaki hesaplarının dondurulmasını da önermişti.

Ağustos ayında kabul edilen yaptırımlarda, Kuzey Kore'den kömür ihracatının yasaklanmasının da aralarında olduğu kararlar alınmıştı. Bunun da Kuzey Kore'nin ihracata dayalı ekonomisinin üçte birine mal olduğu (yaklaşık 1 milyon dolar) tahmin ediliyor.

Kuzey Kore, son olarak geçen ay sonunda yeni bir balistik füze fırlatmış, füze Japonya'nın üzerinden geçerek denize düşmüştü.

Kuzey Kore, yeni yaptırımların kabul edilmesi durumunda ABD'nin 'bedel ödeyeceğini' söylemişti.