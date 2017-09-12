Kuzey Kore'ye petrol satışı sınırlandırılıyor

BM Güvenlik Konseyi, nükleer faaliyetlerini sürdüren Kuzey Kore'ye baskıyı artırıyor. Güvenlik Konseyi uluslararası toplumun tepki ve uyarılarına rağmen balistik füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar öngören karar tasarasını onayladı.

ABD tarafından hazırlanan tasarı Kuzey Kore'ye petrol ve petrol ürünleri satışına sınırlama getiriyor. ABD'nin BM Daimi Temsilciliği‘nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore 8,5 milyon varil petrol ithal ediyor. Karar tasarısı ayrıca Kuzey Kore'ye doğal gaz satışı ve tekstil ihracatına da yasak getirdi.

Kuzey Korelilerin çalışma izinleri yenilenmeyecek

Bunun yanı sıra ülke dışındaki Kuzey Korelilerin çalışma izinleri de karar tasarısında yer aldı. Buna göre ülke dışındaki Kuzey Koreliler çalışma izinlerinin süresi doluncaya kadar çalışabilecek, ancak işçilerin çalışma izinleri yenilenmeyecek. BM'nin verilerine göre Kuzey Kore 50 bin işçiyi ülkeye döviz girişinin sağlanması için ülke dışına çalışmaya gönderiyor. Bu sayede ülkeye yılda 2 milyar 300 bin dolar döviz girmesi hedefleniyor.

Kararda, ABD'nin ilk taslakta yer alan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a seyahat yasağı getirilmesi ve ülke dışındaki mal varlıklarının dondurulması talepleri yer almadı.

BM nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana dokuzuncu kararı onaylamış oldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından yaptığı konuşmada Kuzey Kore'ye karşı şimdiye kadarki en sert önlemlerin alındığını söyledi. Haley, "İsteksizce alınan önlemlerin işlemediğini öğrendik" dedi.

Karar tasarısına tepkiler

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'dan yapılan yorumda, cezaî önlemlerin sorunu çözmeyeceği belirtildi. Yorumda, yeni yaptırımların amacının Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili müzakerelere yeniden başlanması olması gerektiği belirtildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, karar tasarısının onaylanmasının uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme çabalarını tolere etmeyeceğinin kararlı bir göstergesi olduğu belirtildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise açıklamasında kararın Kuzey Kore'ye "ciddi bir uyarı" olduğu yorumunu yaptı. Başbakan Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin ülkeyi diplomatik izolasyon ve ekonomik baskıya sürüklediğini belirtti.

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dpa/HT/HS