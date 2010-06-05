Kuzey Kore'ye karşı harekete geçilsin

T24-



Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Park In-kook, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı Meksika'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Claude Heller'e bugün bir mektup sunarak, Kuzey Kore'ye ''uygun bir yanıt'' verilmesini istediklerini belirtti.





Park, çıkmasını istedikleri kararın içeriğini soran gazetecilere, durumun ciddiyeti dikkate alındığında Konsey'in danışma toplantılarının hemen başlamasını beklediklerini söylemekle yetindi.





BM Güvenlik Konseyi Başkanı Heller de gazetecilere yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin Güney Kore'nin mektubunu değerlendireceğini belirtti.





BM kulislerinde, 26 Martta Güney Kore'ye ait donanma gemisinin bir Kuzey Kore denizaltısı tarafından batırıldığı yönünde kanıt içeren uluslararası soruşturmanın ardından Kuzey Kore'ye karşı sert bir karar alınmasını istediği konuşuluyor.





Olayda 46 Güney Koreli denizci hayatını kaybetmişti.